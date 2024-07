Semaine du 8 au 12 juillet

Les radios de l’Amusicale seront en direct cette semaine depuis le Festival Chauffer Dans la Noirceur. Retrouvez nous en direct de 17h à 19h les 12 et 13 Juillet et de 18h à 19h le 14 Juillet

Mercredi dans les Aperonews, on reçoit Léna, programmatrice du Festival Rock In The Barn qui aura lieu les 06 et 07 Septembre.

Jeudi nous en en direct D’Hermanville sur Mer à l’occasion des Apérotrucks organisés par Disc’N Trucks