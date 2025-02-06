menu

Semaine du 6 au 10 octobre

Les Aperonews

L'album 666 de la semaine

ADLS Black Lips 2025

 

BLACK LIPS « Season Of The Peach » (Fire records)



Coups de coeur Ferarock

Romane Santarelli  « OK:KO » (Yotanka records) 

Zentone « Messenger » (Jarring Effects/ Wiser records)



Les invités !

lundi : Le collectif Art Sauvage
mardi : la semaine d'information sur la santé mentale



Les cadeaux !

Tente ta chance pour gagner ta place pour ETIENNE DE CRECY !

  NORMANDY le 10 Octobre

Ecoute les Apéronews ! 

Tente de gagner ta place pour BOSKO / HIGH MOON !

 PORTOBELLO le 11 Octobre 

Ecoute les Apéronews ! 

Tente de gagner ta place pour HERMAN DUNE

IMEC le 14 Octobre

Ecoute les Apéronews ! 