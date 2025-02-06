Semaine du 6 au 10 octobre

Romane Santarelli « OK:KO » (Yotanka records)
Zentone « Messenger » (Jarring Effects/ Wiser records)
Les invités !
lundi : Le collectif Art Sauvage
mardi : la semaine d'information sur la santé mentale
ETIENNE DE CRECY NORMANDY le 10 Octobre
NORMANDY le 10 Octobre
BOSKO / HIGH MOON PORTOBELLO le 11 Octobre
PORTOBELLO le 11 Octobre
HERMAN DUNE IMEC le 14 Octobre
IMEC le 14 Octobre
