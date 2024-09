Lundi : GARAGE MACHINE pour la sortie de leur 1er album

Mardi: LES RENDEZ-VOUS SONIQUES

Mercredi : spéciale NDK FESTIVAL



Jeudi : On accueille un des membres des Moutons Electriques ainsi que Brigitte de l’Association Rock 4 Life qui organise un concert au profit de la recherche contre le cancer au BBC le 05/10 avec Kill The Princess, Lady’stealer et les Moutons Electriques.