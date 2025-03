Semaine du 3 au 7 mars

Des places pour Pussy Miel au Portobello le mardi 4 mars, des places pour Electric Pyramid (en 1ère partie de Queen Extravaganza) au Zenith le mercredi 5 mars, des places pour The Cooper & Forest Pooky Experience + Ella gunn le jeudi 6 mars au Portobello et enfin des places pour Victor Solf + Jahen au Cargö le samedi 6 mars, des places pour Cemented Minds au Cargö le 12 mars et des places pour le Hellfest Warm Up (Novelists + Nervosa) au BBC le 13 mars sont à gagner dans les Aperonews !