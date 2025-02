Semaine du 3 au 7 février

L’album 666 de la semaine :

NANCY & THE JAM FANCYS « Swan Songs » (Endless Records)

Coups de coeur Ferarock:

JAHEN « The Adventurous Life and Faked Death of Jahen Oarsman » (Indelible Records) ANGLE MORT & CLIGNOTANT « Tour de France » (Floral Records)

Les spéciales de la semaine !

Lundi, on reçoit Jean-Baptiste et Jean-Claude le l’association Obscurs Phénomènes à l’occasion de L’Obscure Soirée #3 au cinéma Lux le 7 février.

Mardi : Les Fées Cosmiques pour la sortie de leur nouvel album!

Jeudi, les Apéronews se feront en direct du Portobello à l’occasion du concert de Dider Wampas Psycho Attack, avec Where is Kebab en première partie.

Des cadeaux !!!

Des places pour Daran au Portobello le 5 février, des places pour Didier Wampas Psycho Attack au Portobello le 6 février des des places pour Gwendoline avec Droges en 1ère partie au Cargö le 8 février sont à gagner cette semaine dans les Apéronews !