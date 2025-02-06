Semaine du 29 septembre au 3 octobre

L’album 666 de la semaine :
LATHE OF HEAVEN « Aurora » (Sacred Bones Records 2025)
C oups de coeur Ferarock:
FAUNA NOVA ‘Furtz/Botch’ (sortie le 26/9 chez Araki records)
STRANGE MODES ‘Who Builds the houses in your head’ (sortie le 26/9 en autoproduction)
|
|
Des invités :
Lundi : Marvin pour le Fucking Bazar #2 qui se tiendra le samedi 4 au Bazarnaom
Mardi : En direct de Pompette
Mercredi : Jérémie et Romain pour le festival NDK
Des cadeaux :
Des places de concerts NDK NIGHT #2 au Cargö et pour SKARRA MUCCI et MANUDIGITAL au BBC et NTFF au Portobello