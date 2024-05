Semaine du 27 au 31 mai

Mercredi: on reçoit L’orga du Festival Douce Amère qui a lieu à Crouttes les 31 Mai et 01 Juin

Vendredi: on reçoit Where Is Kebab? qui fête ses 10 ans et ça se passera au Portobello Rock Club le 08 Juin. Et on écoutera l’ITW de GBH réalisé lors de leur venue au BBC