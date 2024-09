Semaine du 23 au 27 septembre

Mardi: On accueille La Trale qui viendra présenter son premier album “Chute”

Mercredi : On sera en direct de Supermonde pour la soirée d’inauguration du Palma Festival

Jeudi : On accueille un des membres des Moutons Electriques ainsi que Brigitte de l’Association Rock 4 Life qui organise un concert au profit de la recherche contre le cancer au BBC le 05/10 avec Kill The Princess, Lady’stealer et les Moutons Electriques.