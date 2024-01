Semaine du 22 au 26 janvier

Mardi : on reçoit Nosman et Hydo pour la sortie de leur EP Street Church

Mercredi : on reçoit Le Cargö et on parlera bien évidemment de sa prog

Jeudi: On sera en direct du Cargö à l’occasion des Auditions Régionales des Inouïs du Printemps de Bourges à 18h

Vendredi : Emission spéciale, de 18h à 20h sur le rock Allemand à l’occasion de la semaine franco allemande