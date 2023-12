Semaine du 20 au 14 Novembre

Mercredi : On accueille WIGO qui est un groupe d’indie pop/rock francilien avec un violon électrique en lead et qui sort la Part II de MOSAÏC

Jeudi : On accueille le label Get In records

Vendredi : On accueille Vincent de Mass Prod pour parler de la soirée Punk de Noël qui aura lieu le 22 Décembre au Portobello Rock Club et Phyl interviewera le groupe Bandits Bandits