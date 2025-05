Semaine du 19 au 23 mai

Lundi, on discute avec le staff du Festival Graf Zeppelin !

Mardi, on te dit tout sur la 3ème édition de Gow with the Rythm qui aura lieu du 20 au 24 mai à la Demeurée !

Mercredi, on papotera avec Johnny Mafia, la veille de leur concert au BBC. On parlera aussi de la soirée Secret Caennais qui aura lieu le 23 mais, avec Douche. Pour finir, on accueillera Les Ondées pour parler de la programmation du festival qui aura lieu au Cargö les 23 et 24 mai.