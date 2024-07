Lundi dans Les Aperonews, nous accueillons également le Aubin Festival qui aura lieu le 27 Juillet à Saint-Aubin sur Mer

lundi, nous sommes très contents d’accueillir les Cemented Minds que vous pourrez voir le 19 juillet au Festival Art Sonic

Mardi dans Les Aperonews, on accueille Hypnocode qui enregistre au Studio Pick Up

Mercredi dans Les Aperonews, on accueille Vincent Mouquet qui est ,entre autre, le progammateur de la tournée Aérolive et on te fera gagner des cadeaux