Semaine du 14 au 18 avril

Mardi, Cosmic Suzie accueille ABERA que vous avez découvert à l’occasion de la Carte Blanche à Calvadojo pendant le Déclic Festival.

Mercredi, Max accueille plusieurs invités: Katsina, en concert le 18/04 à L’Orient Express, Norce, découvert à Calvadojo et Godozor and The Goats en concert le 19/04 au Valhalla.