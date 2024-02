Semaine du 12 au 16 février

Lundi, dans les Aperonews, on accueille Les Fées Cosmiques qui seront en concert le 17/02 à la Demeurée

Mardi, dans les Aperonews, on accueille le groupe High Drifter pour la sortie de Drifting away toward a higher road

Mercredi, dans les Aperonews, on accueille Romain et Clémentine du Cargö et on parlera de la prog’ et des soirées Nommé Désir et on accueille aussi Outrenoir pour parler de la sortie de son EP I Was in a Time Warp